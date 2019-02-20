Wanda Nara ve kadınlar hakkında yapılan seksist yoruma sert tepki!

İtalyan futbol kamuoyunun şu sıralar 1 numaralı gündem maddesi Inter'de kaptanlığı elinden alınan Mauro Icardi ile menajer eşi Wanda Nara.

Arjantinli santrfor hakkında alınan kararın nedeni olarak görülen Nara, gerek medyanın gerekse de Inter taraftarlarının en çok yüklendiği isim konumunda bulunuyor. Konuyla ilgili olarak İtalyan devlet televizyonu RAI'de Fulvio Collovati tarafından yapılan seksist bir yorum ise ülkede büyük bir tepkiye neden oldu.

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İtalya'nın 1982 Dünya Kupası kadrosunda da yer alan Collovati, "Quelli che il calcio" adlı programda yaptığı "Bir kadının ve hatta futbolcu eşlerinin taktik konuştuğunu duyduğumda mideme ağrılar giriyor. Maçın nasıl geçtiğiyle ilgili konuşursanız tamam ama bir kadın taktik konuşamaz. Çünkü o, futbolu erkek gibi anlayamaz. Buna yapacak bir şey yok." şeklindeki yorumu nedeniyle 9 Mart'a kadar kanaldan uzaklaştırıldı.

Collovati'nin bu yorumuna en sert tepkiyse İtalya Kadın Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Milena Bertolini'den geldi. Bertolini, "Böyle bir çıkışı kadının sadece yemek yapması gerektiğini düşünen barbar milletlerdeki ilkel zihniyete bağlıyorum. Ama birkaç yıl geçti ve buzdolabı icat edildi. Ama hâlâ geri kafalı olanlar var." şeklinde konuştu.

Kendisine yönelik sert eleştirilerin ardından resmi Twitter hesabından bir özür mesajı yayımlayan Collovati ise "Söylediklerim, kadınların hassasiyetine zarar verdiyse özür dilerim. Üzgünüm ama kimseyi rencide etmek istememiştim. Beni tanıyanlar kadınlara ne kadar saygılı olduğumu bilirler." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler