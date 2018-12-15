Wanda Nara resmen açıkladı! Mauro Icardi imzayı atıyor!

Inter'in Arjantinli santrforu Mauro Icardi'nin adı, uzun bir süredir transfer başta Real Madrid olmak üzere Avrupa'nın pek çok deviyle birlikte anılıyordu.

Golcü oyuncunun başka bir takıma mı gideceği yoksa Inter'le olan kontratını devam edip ettirmeyeceği büyük merak konusuyken konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Saat 00.30 ve hâlâ yeni kontratın sayfalarını okuyorum." ifadelerini kullandı.

Nara'nın bu tweet'i Inter'in oyuncuyla kısa bir süre içinde kontrat yenileyeceği şeklinde yorumlandı.

25 yaşındaki yıldızın İtalyan ekibiyle 2023'e kadar sözleşme imzalaması bekleniyor. Icardi'nin yıllık maaşının 7 milyon euro, serbest kalma bedelininse 110 milyon euro olacağı konuşuluyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler