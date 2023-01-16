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Wanda Nara ile Mauro Icardi aynı rezidansta, farklı dairedeler!

Galatasaray'ın yıldızı Icardi’nin eşi Wanda Nara, sonunda İstanbul’a taşındı. Ama eşiyle aynı evde değil, komşu dairesinde yaşamaya başladı...

16 Ocak 2023, Pazartesi 10:31 Son Güncelleme:
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Wanda Nara ile Mauro Icardi aynı rezidansta, farklı dairedeler!

Galatasaray ’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sahalardaki performansı kadar, ünlü model ve futbol menajeri Wanda Nara ile evliliğiyle de konuşuluyor. Wanda Nara’nın İstanbul’a gelmemesinin ardından Arjantin basını çiftin ayrıldığını yazmış, haberler karşısında çileden çıkan Icardi ise eşinin ailevi nedenlerle seyahat edemediğini açıklamıştı.

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Kasım ayında Wanda Nara, İstanbul’a taşındığını sosyal medyada ilan etti.

Wanda Nara, İstanbul’a taşındı ama Icardi’nin yanına değil. Nara, yıldız futbolcuyla aynı rezidansta ama farklı bir dairede yaşamaya karar verdi. 

Icardi de eşini kırmamak için karşılıklı iki daireyi kiralayarak, birine kendisi yerleşip diğerine de eşini yerleştirdi.

(Hürriyet)

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