Turkish Airlines EuroLeague'in ilk haftasında Real Madrid, temsilcilerimizden Anadolu Efes'i konuk edecek. Real Madrid'in yıldızlarından Walter Tavares, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Son şampiyon Anadolu Efes'e karşı oynamayı dört gözle beklediklerini belirten Tavares, "Bence hem sezon öncesi hem de İspanya Süper Kupası'nda harika bir iş çıkardık. Çok zorlu EuroLeague'e başlama noktasında iyi bir ritimle geliyoruz. Açılışı dört göle bekliyoruz. Aynı hedeflere sahibiz ve yarın üst düzey bir rekabet adına iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Fiziksel olarak iyi durumda olmamız, herkesin iyi hissetmesi ve sezon sonuna uzun süreli sakatlıklar olamdan, iyi bir formda gitmemiz gerekiyor. Aksi şekilde olumsuz durumlar olmazsa sezon sonuna kadar takımlara büyük sıkıntılar çıkarabiliriz. Efes'i antrenman öncesi izledik. Petrusev dışında yeni bir oyuncuları yok. Aynı takımla devam ediyorlar. Onlara karşı oynamayı dört gözle bekliyoruz. Şampiyonlara karşı oynamak her zaman ekstra bir motivasyon yaratır. Şampiyonlarla aynı seviyede oynayabileceğimizi göstermeye çalışmayı hedefliyoruz. Evimizde elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.