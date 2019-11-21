7DAYS EuroCup'ın 8. haftasında temsilcilerimizden TOFAŞ'ı Bursa'da 80-73 mağlup eden Umana Reyer Venezia'nın başantrenörü Walter De Raffaele, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Üst üste 6’ncı galibiyete imza attıklarını belirten Raffaele, "Çok güçlü ve fiziksel olarak iyi bir takıma karşı galibiyet aldığımız için çok mutluyum. 40 dakika boyunca çok iyi mücadele ettik ve net bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Top 16’ya yükseldiğimiz için de mutluyum." şeklinde konuştu.