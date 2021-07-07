Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne'de bir süredir takımdan ayrılabileceği konuşulan Wahbi Khazri'nin ismi Süper Lig 'den Başakşehir ile anılmaktaydı. Fakat Tunuslu yıldızın Başakşehir'den aldığı teklifi reddettiği belirtildi.

Fransız basınından Envertetcontretous'nun haberine göre Wahbi Khazri, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalmışken Başakşehir'den bir teklif aldı fakat bu teklifi reddetti.

Saint-Etienne'in 2018'de Sunderland'den 7 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Khazri'nin sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecekken Tunuslu oyuncu ile bu yaz yolların ayrılması planlanıyor.