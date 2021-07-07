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Wahbi Khazri'den Başakşehir'in transfer teklifine ret

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne'in formasını giyen Tunuslu yıldız Wahbi Khazri'nin bir süredir transfer adına adının geçtiği Başakşehir'den aldığı teklifi reddettiği belirtildi.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 11:43 Son Güncelleme:
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Wahbi Khazri'den Başakşehir'in transfer teklifine ret

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne'de bir süredir takımdan ayrılabileceği konuşulan Wahbi Khazri'nin ismi Süper Lig 'den Başakşehir ile anılmaktaydı. Fakat Tunuslu yıldızın Başakşehir'den aldığı teklifi reddettiği belirtildi. 

Fransız basınından Envertetcontretous'nun haberine göre Wahbi Khazri, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalmışken Başakşehir'den bir teklif aldı fakat bu teklifi reddetti. 

Saint-Etienne'in 2018'de Sunderland'den 7 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Khazri'nin sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecekken Tunuslu oyuncu ile bu yaz yolların ayrılması planlanıyor. 

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