Toprak zeminde gerçekleşen organizasyonda bugün teklerde ikinci tur mücadeleleri gerçekleşti. 3 numaralı seri başı Japon raket Mai Hontama ile karşılaşan Zeynep Sönmez 2 saat 54 dakika süren mücadelede 4-6, 6-4, 7-5 rakibine kaybederek turnuvaya ikinci turda veda etti. Turnuvanın 1 numaralı seri başı Viktoriya Tomova’yı 18 yaşındaki genç yetenek Diana Shnaider 53 dakikada 6-1, 6-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. 16 yaşındaki Çek raket Nikola Bartunkova ise turnuvanın 6 numaralı seri başı Marina Melnikova’yı 6-2, 6-2 yenerek adını son sekiz raket arasına yazdırdı.

Berfu Cengiz ve partneri Anastasia Tikhonova ise 1 numaralı seri başı Ingrid Neel/Aliona Bolsova Zadoinov çiftini 7-6, 1-6, 14-12 yenerek W60 EDGE İstanbul'da yarı finale yükseldi. Berfu Cengiz/Anastasia Tikhonova ikilisi yarın 11.00’de başlayacak programın ikinci maçında Cristina Dinu/ Andreea Amalia Rosca ile karşılaşacak. Organizasyon yarın teklerde çeyrek final, çiftlerde yarı final maçları ile devam edecek.

İSTANBUL (İHA)