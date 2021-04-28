Vural Ak, yaptığı açıklamada, Formula 1 yarışlarının Türkiye’ye geri getirilmesi görevinin Cumhurbaşkanlığı tarafından Intercity İstanbul Park’a verildiğini kaydetti.

Uzun bir aradan sonra 2020 sezonunda düzenlenen Türkiye Grand Prix’sinden Formula 1 yönetiminin ve yarışseverlerin çok memnun kaldığını aktaran Ak, "Türkiye Grand Prix’si, yılın en iyi yarışı seçilmişti. 2021 yılı için Formula 1 yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz temaslarımız sonuç verdi ve bu önemli organizasyonu tekrar Türkiye’ye getirdik. Intercity İstanbul Park’taki bu büyük heyecan için çok iyi hazırlanıp, tüm dünyaya İstanbul’u hak ettiği şekilde tanıtmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Formula 1 yönetimiyle yaptıkları anlaşmanın, Türkiye’nin yarış takviminde daimi olarak yer alması için bir anahtar niteliğinde olduğunu vurgulayan Vural Ak, "Bu anlaşmayı da geçen sene olduğu gibi Intercity olarak, devletimize yük olmadan ve tüm sorumlulukları kendimiz üstlenerek tamamladık. Tüm dünyanın içinde olduğu bu zor dönemde gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma, Türkiye için uzun süreli bir sözleşmenin de habercisi niteliğindedir." diye konuştu.

11-13 Haziran’da düzenlenecek Türkiye Grand Prix’sinde bilet satışlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine göre netleşeceğinin altını çizen Vural Ak, "Dünyanın en heyecan verici pistlerinden birine sahibiz, halkımızın ve yabancı misafirlerimizin bu heyecana ortak olmasını biz de çok istiyoruz. Devletimizin aldığı pandemi önlemleri ve çalışmaları sayesinde en kısa sürede biletleri satışa çıkarmayı planlıyoruz. Yarışın gerçekleştirileceği tarihe baktığımızda, yarış için ülkemizi ziyaret edecek yabancı misafirlerin turizme de katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Sadece yarış ekiplerinin bile ekonomimize milyonlarca dolarlık katkı sağladığı Formula 1 organizasyonu, yabancı izleyicilerin de gelişiyle önemli bir döviz girdisine imkan sağlayacaktır." şeklinde görüş belirtti.

İSTANBUL (AA)