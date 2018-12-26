Vujadin Savic Trabzonspor'a sıcak bakıyor

Stoper transferi için harekete geçen Trabzonspor, Kızılyıldızlı Vujadin Savic’e kanca attı. 28 yaşındaki yıldız Fırtına’ya katılmaya sıcak bakıyor.

26 Aralık 2018, Çarşamba 08:15 Son Güncelleme:
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Vujadin Savic Trabzonspor'a sıcak bakıyor

Trabzonspor yönetimi stoper transferi için kolları sıvadı. Ön plana çıkan isim ise Kızılyıldız forması giyen Vujadin Savic. Karadeniz Fırtınası'nın, kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Savic'i uygun bir bonservis bedeli ile kadrosuna katmak istediği oyuncu hakkında scout ekibinin de olumlu referanslarda bulunduğu ifade edildi.

28 yaşındaki Savic'in menajeri aracılığıyla Trabzonspor hakkında bilgiler topladığı ve takımın şu anda bulunduğu konumu da göz önüne alarak gelme fikrine sıcak baktığı ifade edildi.

Kaynak: Takvim / Yunus EMRE SEL

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