Yedi bölge, yedi takım, tek bir VRL Şampiyonu... Zafere uzanan temsilcimiz FUT Esports alt gruptan dişiyle tırnağıyla çıktı ve durdurulamaz bir izlenim veren Fransız ekibi Team Vitality'nin ellerinden kupayı kapmasını bildi.

Yaşanan sürprizlerle akıllara kazınan VRL finalleri sayısız hüsrana da sahne oldu. Aksiyonu kaçırdıysanız veya yeniden yaşamak istiyorsanız EMEA VRL Finallerine dair özetimiz şu şekilde.

VRL Finalleri: Nihai sıralama

1: FUT Esports

2: Team Vitality

3: Case Esports

4: Angry Titans

5: TENSTAR

6-7: EXCEL- Team Falcons

VALORANT Bölgesel Lig şampiyonu Türkiye: Birlik

MENA'dan Team Falcons'ı ve DACH'tan Angry Titans'ı mağlup ederek grubundan 2-0'la çıkan FUT, playoff'ları da domine etmeye hazırlanıyordu. Ancak ne yazık ki üst grup yarı finalinde Team Vitality'le karşılaştığı maçta ilk harita Haven'da sadece dört raunt aldı ve bunun ardından bir türlü toparlanmayı başaramadı, karşılaşmayı mağlup tamamladı.

Alt grupta bir kez daha Angry Titans'la karşı karşıya geldi. Rakibi bu kez öncekinden çok daha sıkı mücadele etse de favorilerden biri olarak gösterilmeyen temsilcimizi alt etmeyi başaramadı. Ardından Case Esports'la eşleşen FUT, 3-0'lık net bir skor aldı ve aralarında yeni bir rekabetin doğduğu Vitality'le karşılaşmak üzere finale yükseldi.

İlk VRL Finalleri şampiyonluğunu almaya kararlı olan Vitality ilk iki haritayı kazandı, ancak uzadıkça uzayan ikinci harita Bind onlar için hiç de kolay olmadı. FUT son üç haritada kendini toparlamasını bildi ve Fransa temsilcisine karşı müthiş bir geri dönüş gerçekleştirerek birincilik tahtına oturdu.