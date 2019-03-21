VONS: “Şampiyonluğa adım adım ilerleyeceğiz'

Galatasaray Espor’un oyuncusu Aytekin “VONS” Yeşbek, maç öncesi yaptığı açıklamada maçın önemine değindi: “Bu hafta ligin kaderini belirleyecek iki maça çıkacağız. Bunlardan birisi Gamers of Future maçı ve rakibimizi mutlak yenmemiz gerekiyor. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu hafta taraftarımızın desteği ile şampiyonluğa adım adım ilerleyeceğiz.”.

“Galatasaray maçıyla birlikte çıkışa geçmek istiyoruz”

Açıklamasında takımın performansını değerlendiren Gamers of Future oyuncusu Ertuğrul “W4SiLi” Pala, takımın hedefinden bahsetti: “Genel olarak 3. sezonun ilk yarısını kötü kapattığımızı düşünüyorum. Bireysel ve takım performansı olarak düşük seviyedeydik. Galatasaray maçı ile beraber çıkışa geçip ligi bitirebildiğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz.” (Payerbros)