Volkan’ın gözü yönetimde

Başarısız geçen sezonun ikinci yarısında affedilip, kurtarıcı olarak yeniden görev alan tecrübeli futbolcu, sezon sonunda ise yeniden gözden düşmüş, Trabzonspor maçının sonunda rakip takım görevlisi ile girdiği ağız dalaşı nedeniyle 4 maç ceza almıştı. Yuvaya tekrar dönecek Emre Belözoğlu ve Ersun Yanal, Volkan’ın takımda kalmasını istiyor. Ancak yönetim henüz bir hamle yapmıyor.

Kameni’nin keyfi yerinde

Sarı-Lacivertliler’in 2017 yılında Malaga’dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Carlos Kameni, gelecek sezon Fenerbahçe ile kontratının son senesine girecek.

Sadece ilk sezonunda 16 maçta Fenerbahçe’nin kalesini koruyan Kameni, kendisine gelen tekliflere rağmen ayrılmayı yine düşünmüyor. Yönetimin elini kolunu bağlayan 35 yaşındaki Kamerunlu kaleci, kalması durumunda 3 sezonda toplamda 7.2 milyon Euro kazanmış olacak.