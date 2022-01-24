Bursaspor altyapısından yetişen, Timsahlar'ın 2009-10 sezonu Süper Lig şampiyonluğunda önemli bir pay sahibi olan Trabzonspor , Fenerbahçe ve Konyaspor'da forma giyen son olarak Adana Demirspor'da görev alan Volkan Şen'in yeni takımı belli oldu.

Tuzlaspor ile antrenmanlara başladı

34 yaşındaki tecrübeli sol kanat, Spor Toto 1. Lig takımı Tuzlaspor'la anlaşma sağladı ve antrenmanlara çıkmaya başladı.

Adana Demirspor'da şampiyonluk yaşadı

Geçtiğimiz yıl Adana Demirspor formasıyla 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Volkan Şen, 6'sı 11, 15 maçta görev aldı ve 1 gol, 6 asist yaptı. Sezon öncesinde Adana Demirspor ile yollarını ayıran Şen ilk devreyi kulüpsüz geçirdi.

Volkan Şen'in kariyeri

Kariyerinde 380 karşılaşmada oynayan Volkan Şen, 58 gol ile 72 asist yaptı. Şen, A Milli Takım formasını 26 maçta giydi ve 2 de gol attı.