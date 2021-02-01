Türk futbolu bugüne kadar pek çok değerli ve kaliteli futbolcu yetiştirmiştir. Bu futbolculardan biri de şüphesiz Volkan Şen'dir. Volkan Şen, Tük milli takımının da formasını giymiş olan bir futbolcudur ve Bursa doğumludur. Kanat pozisyonunda görev almaktadır. Futbolcunun kariyerinde Bursaspor ile 1 Türkiye Süper Lig şampiyonluğu bulunmaktadır.

Volkan Şen kimdir, kaç yaşında?

Volkan Şen 7 Temmuz 1987 yılında doğmuştur. 2021 yılı başında 33 yaşında bulunmaktadır. Boyu 175 cm'dir. Volkan Şen'in menajerlik görevini Marco Kirdemir yürütmektedir.

Volkan Şen hangi takımlarda oynadı?

Volkan Şen Türkiye'de bugüne kadar pek çok takımda oynamıştır. Futbol kariyeri boyunca hep Türk kulüplerinde forma giyen Volkan Şen'in yurt dışı deneyimi bulunmamaktadır. Volkan Şen'in Türkiye'de forma giydiği takımları şu şekilde sıralayabiliriz:

Merinosspor altyapısında futbol kariyerine başlamıştır.

16 Eylül 2002 - Merinosspor altyapı takımından Arabayatağı altyapısına bedelsiz olarak transfer olmuştur.

24 Ağustos 2004 - Arabayatağı altyapı takımından Bursaspor altyapı takımına bedelsiz olarak transfer olmuştur.

17 Ocak 2016 - Bursaspor altyapısından Merinosspor altyapısına kiralık olarak transfer olmuştur. 30 Haziran 2016 tarihinde Bursaspor altyapısına geri dönmüştür.

1 Temmuz 2006 - Bursaspor altyapısından Bursaspor A takımına yükselmiştir.

1 Eylül 2006 - Bursapspor'dan Merinosspor'a kiralık olarak transfer olmuştur. 30 Haziran 2007 tarihinde Bursaspor'a geri dönmüştür.

29 Ağustos 2011 - Bursaspor'dan Trabzonspor 'a 3,60 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştur.

27 Ocak 2014 - Trabzonspor'dan Bursaspor'a 1,25 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştur.

14 Ağustos 2015 - Bursaspor'dan Fenerbahçe 'ye 2,50 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer olmuştur.

8 Eylül 2017 - Fenerbahçe'den Trabzonspor'a bedelsiz olarak transfer olmuştur.

31 Ocak 2018 - Trabzonspor'dan Konyaspor'a bedelsiz olarak transfer olmuştur.

1 Temmuz 2018 - Yaklaşık 1 yıl boyunca kulüpsüz kalmıştır.

15 Ağustos 2019 - Adana Demirspor'a bedelsiz olarak transfer olmuştur.

Volkan Şen kariyerinin yüksek dönemlerinde, Fenerbahçe'de oynadığı 2015 yılında yıllık yaklaşık 1,10 milyon Euro maaş almaktaydı.

Volkan Şen'in yıllara göre piyasa değeri

2011/2012 Sezonu - Trabzonspor: 4,70 milyon Euro

2013/2014 Sezonu - Bursaspor: 1,70 milyon Euro

2015/2016 Sezonu - Fenerbahçe: 6,50 milyon Euro

2017/2018 Sezonu - Trabzonspor: 3,25 milyon Euro

2017/2018 Sezonu - Konyaspor: 3,25 milyon Euro

2018/2019 Sezonu - Kulüpsüz: 750 bin Euro

2019/2020 Sezonu - Adana Demirspor: 150 bin Euro

Volkan Şen'in istatistikleri

Volkan Şen Bursaspor kariyerinde 187 maça çıkmıştır. Bu maçlarda 30 gol atmış, 37 asist yapmış ve 46 sarı, 3 de kırmızı kart görmüştür.

Volkan Şen Fenerbahçe kariyerinde 76 maça çıkmıştır. Bu maçlarda toplam 8 gol ve 13 asistlik bir performans sergilemiştir. 9 sarı, 1 kırmızı kart görmüştür.

Volkan Şen Trabzonspor formasıyla 61 maça çıkmıştır. Bu maçlarda 9 gol atmış, 5 asist yapmıştır. 13 sarı kart görmüştür.

Volkan Şen'in Adana Demirspor kariyerinde 37 maç bulunmaktadır. Bu maçlarda 9 golü, 12 de asisti vardır. Aynı zamanda 6 da sarı kart görmüştür.

Volkan Şen Konyaspor'da 10 maça çıkmıştır. 1 gol atmış, 2 de asist yapmıştır. Bu maçlarda gördüğü sarı kart sayısı 1'dir.