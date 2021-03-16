Volkan Döne: Türkiye Kupası’nı kazanmak için kenetlendik

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen milli voleybolcu Volkan Döne, ağustos ayından beri hedefleri için çalıştıklarını belirterek, "Lig, Challenge Kupası ve Türkiye Kupası’nda iddialıydık. Şanssız yenilgiler bizi şampiyonluk hedefinden uzaklaştırdı. Elbette moral olarak olumsuz etkilendik. Ancak biz Halkbank takımıyız. Bizde hedefler bitmez. Şu anda Türkiye Kupası’nı kazanmak için kenetlendik." değerlendirmesinde bulundu.

Kupayı kazanmak için ellerinde geleni yapacaklarını anlatan tecrübeli voleybolcu, "Mental, fiziksel ve teknik olarak maksimum çalışıyoruz. Kupayı kazanmak için varımızı yoğumuzu sahaya koyacağız. Başaracağımıza da inanıyoruz. Arkadaşlarımla birlikte bu sezonu kupayla taçlandırmak arzusundayız." şeklinde görüş belirtti.

Formasını giydiği Halkbank’ın voleybolda bir marka olduğuna anlatan milli sporcu, şunları kaydetti:

"Şampiyonluklar yaşayan, hedefleri her zaman zirve olan herkesin oynamak istediği bir kulüpteyim. Ben de takımımın bu hedeflerine ulaşmasında katkı yapabilmek için buradayım. Tecrübemi, performansımı bunun için sergiliyorum."

AA