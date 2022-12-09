Dünya Kupası dolayısı ile verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan Volkan Demirel yönetimindeki Hattayspor'da transfer çalışmaları da sürüyor. Demirel, önceki gün transfer sinyali vermiş, "Bir tane oyuncuyu açıklamayı planlıyoruz. Önümüzdeki süreçte de 1-2 oyuncu alabiliriz. Kadrodan gerçekten çok memnunum ancak ihtiyaçlarımızı karşılayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Akdeniz ekibi, Fatih Karagümrük’ten ayrılan Burak Bekaroğlu ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Fatih Karagümrük'te forma giyen tecrübeli stoper Burak Bekaroğlu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Burak Bekaroğlu'na hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.

Karagümrük’te geçtiğimiz sezon görev alan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’in İstanbul temsilcisinde Burak Bekaroğlu vazgeçilmezi olmuştu. Karagümrük’te beklediği şansı bulamayan başarılı oyuncu sezonun geri kalan kısmında Hatayspor forması giyecek.

Demirel, Karagümrük'te görev aldığı 24 maçın 17'sinde 25 yaşındaki stopere ilk 11'de şans vermişti. Sakaryaspor altyapısından yetişen ve sırasıyla Boluspor ve Fatih Karagümrük'te forma giyen Burak, Kırmızı Siyahlıla'da 35 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.