Fenerbahçe’de Volkan Demirel konusu aydınlığa kavuşuyor. 2 Eylül Pazartesi günü transfer döneminin bitecek olmasından dolayı kararın artık verilmesi bekleniyor. Sarı-lacivertli yönetimden antrenörlük teklifi alan Volkan, Fenerbahçe’ye kaleci olarak hizmet etmeyi sürdürmek istiyor.

38 yaşındaki file bekçisine özellikle Başkan Ali Koç tarafından antrenörlüğe başlaması için öneride bulunulmuş ve düşünmesi için de zaman tanınmıştı. Volkan Demirel konusunda son bir sezonda oyuncu-antrenör çözümü de gündeme geldi.

Antrenörlük konusunda çalışmalarına bu sezon itibariyle başlaması hedeflenen Volkan’ın aynı zamanda takımın 3. kalecisi olarak gerektiğinde saha içinde de destek vermesi konuşuldu. Fenerbahçe’den kopmak istemeyen deneyimli eldiven, antrenörlük kariyerini de düşündüğü için şu anda sunulan tüm pozisyonlara kapısını açmış durumda.

Gönlü Fenerbahçe’de olan 38 yaşındaki kalecinin özellikle bir şampiyonluk daha kazanmayı çok istediği ve bu nedenle hiçbir zaman kulübüne ret cevabı vermeyeceği aktarıldı.

Kulüpler Birliği toplantısı sonrası konuşan Başkan Vekili Semih Özsoy da, “Volkan Demirel camiamızın evladı. Zaten kendisi ile görüşüldü. Kendisinin de bildikleri var. Ali başkanın onunla konuştukları var. Dolayısıyla içimizden biri. Pozisyonunun ne olduğunun hiç önemi yok. Kendisi kararını verdiğinde hepsi netleşir” dedi.

(Milliyet)