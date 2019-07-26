Geçen sezon başında ve şu anda bu dönemde yeni sözleşme belirsizlikleriyle uğraşan Volkan Demirel, kariyerinin en sıkıntılı süreçlerinden birini yaşıyor.

2002’den bu yana sarı-lacivertli takımda yer alan deneyimli eldiven, geçen sezon 15 günlük bir aksama ile takıma katılmıştı. Takım kampına gecikmeli gelen 38 yaşındaki file bekçisi, geç form tutmuştu. Ardından sezon içinde başarısız sonuçlarla beraber takım içi sıkıntılar yaşandı. Başkanvekili Semih Özsoy ve Damien Comolli ile bazı sorunlar yaşadığı kaydedilen tecrübeli yıldız, kadro dışı bırakmılmıştı. Dereağzı’nda 2 aya yakın bir süre takımdan ayrı çalışan Volkan, daha sonra özür dilerek affedildi.

Bu sezon başı ise sorun daha da büyüdü. Yeni sözleşme konusu halen daha netleşmeyen Volkan Demirel, önce Düzce Kampı’nı şimdi de Avusturya kampını kaçırdı.

Berke Özer’in de ayrıldığı Fenerbahçe, yeni bir kaleciye daha ihtiyaç duyarken sarı-lacivertli kulübün efsaneleşen ismi hala daha net bir cevap alamadı.

Kaynak: Skorer