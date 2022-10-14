6 maçta 1 beraberlik, 5 mağlubiyet alması sonrası Serkan Özbalta ile yollarını ayıran ve takımın başına Volkan Demirel'i getiren Hatayspor, Sivasspor'u deplasmanda, Alanyaspor 'u ise evinde mağlup ederek ayağa kalktı.

3 dönem transfer yasağı

2 maçlık galibiyet serisinin ardından 7 puanla 16. sıraya yükselen ve moral depolayan Akdeniz ekibinde sürpriz bir gelişme yaşanmıştı. Güney ekibinde 2020-21 sezonunda Braga'dan kiralık forma giyen savunma oyuncusu Pablo Santos'a olan borç ödenmediği için 3 dönem transfer yasağı gelmişti. Bu durum da Bordo Beyazlılar'un kadrosuna yeni oyuncu tescili yapamayacağı anlamına geliyordu.

Ağustos 2020'de Braga'dan kiralık olarak Hatayspor'a gelen Pablo Santos, Bordo Beyazlı formayla çıktığı 36 maçta 1 gol attı.









Avukatından faiz vurgusu

Brezilyalı oyuncunun avukatı Jose Rebelo da Silva, 1 Haziran 2021 itibariyle 30 bin Euro'luk ödemenin yapılmadığını ve kararın FIFA Disiplin Kurulu tarafından alındığını belirtmiş, FIFA'nın 5 bin Euro'luk cezasının yanı sıra faiziyle birlikte kulübün borcunun 32 bin 38 Euro olduğunu ifade etmişti. Transfer yasağına dair dosyanın FIFA tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na ulaştırıldığı vurgulanırken bir son dakika gelişmesi meydana geldi.

32 bin 38 Euro ödendi, yasak kalktı

Kariyerine şu an Suudi Arabistan ekibi Al Raed'de devam Pablo Santos’a faiziyle birlikte 32 bin 38 Euro’nun ödenmesi sonrası transfer yasağı FIFA tarafından kaldırıldı.

Volkan Demirel'den müthiş başlangıç

Serkan Özbalta ile dibe demir atan Bordo-Beyazlılar, Volkan Demirel’in gelişiyle ayağa kalktı. Güney ekibi, Sivas deplasmanından sonra evinde Alanyaspor’u tek gol golle yıktı. Genç teknik adam muhteşem bir başlangıç yaptı.

Serkan Özbalta ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Volkan Demirel, Hatayspor'la çıktığı 2 maçtan 6 puanla ayrıldı.

Geçtiğimiz hafta Sivasspor galibiyetiyle ilk 3 puanını alan Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, üst üste ikinci galibiyetini Alanyaspor karşısıdna elde etti. Akdeniz ekibini 1-0'la geçen Hatay, iç sahada da ilk kez kazandı.

Çağrı Davran / FANATİK ÖZEL







