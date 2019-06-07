Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz sezonun başında Volkan Demirel ile 1 yıllık sözleşme imzalarken, “Bu son kontratı olacak” ifadelerini kullanmıştı. Volkan, bir bölümünde kadro dışı kaldığı sezonda beklentilerin çok altında bir performans sergiledi.

Tecrübeli eldivenin kontratı yine sona erdi. Kaptan, yakın çevresine 4. yıldızı takmadan Fenerbahçe’den ayrılmak istemediğini söylese de yönetimin kendisiyle ilgili farklı planları var. 2002’den beri Sarı-Lacivertli kaleyi koruyan 37 yaşındaki file bekçisine jübile teklifi yapılacak.

Birçok teklif aldı

Volkan’dan futbolu bırakıp, Fenerbahçe’de profesyonel bir görevde kariyerine devam etmesi önerilecek. Yurt içi ve dışından teklifler alan Volkan Demirel’in Sarı-Lacivertliler’in bu talebine nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.

Yusuf Dursun