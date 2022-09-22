Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel evliliklerinde 12 yılı geride bıraktı. Çift sosyal medya üzerinden yıl dönümlerini kutladı.

Öte yandan Hatayspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Volkan Demirel’i ilk tebrik eden eşi Zeynep Demirel Sever oldu.

'HATAY'DA KİLOYA DİKKAT ET'

Zeynep Demirel Sever paylaşımında, 'Yolun başarılarla dolu olsun hocam. Aylardır Hatay çok güzelmiş gezmeye gidelim diyorduk arkadaşlarla kısmet. Sine seviyoruz. Gururlandır hepimizi (Sadece kiloya dikkat et) ifadelerini kullanarak uyarıda bulundu.

KARŞILIKLI YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI

Aynı zamanda 12. evlilik yıldönümünü de kutlayan Demirel; ‘Ayrıca 12 yıldır birbirimize büyük bir sabır ve özveri ile tahammül ediyor oluşumuzun da yıldönümü’ notunu paylaştı.

Volkan Demirel ise eşine '21.09.2010. Hayatımda attığım en güzel imza.' karşılığını verdi.

Kaynak: Milliyet