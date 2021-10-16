Volkan Demirel'e canlı yayında uyarı: "Bir daha sakın böyle deme!"
Yayıncı kuruluşun yorumcularından Volkan Demirel, Başakşehir-Beşiktaş maçıyla ilgili konuştu. Volkan Demirel, Emre Belözoğlu hakkında yorum yaptığı sırada eski takım arkadaşına ‘Emre' diye hitap edince Feyyaz Uçar'dan esprili bir dille uyarı aldı. Feyyaz Uçar, Volkan Demirel'e “Volkancığım bir daha sakın Emre deme. Ben bir kere Sergen dedim. Ondan beri Ali Rıza Sergen Yalçın diyorum” ifadelerini kullandı.
Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel, Başakşehir'in Beşiktaş 'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşma hakkında konuştu. Volkan Demirel, Turuncu-Lacivertlilerin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'na 'Emre' diye hitap edince Feyyaz Uçar'dan uyarı aldı. Feyyaz Uçar, Volkan Demirel'i esprili bir dille uyardı.
FEYYAZ UÇAR'DAN VOLKAN DEMİREL'E: BİR DAHA SAKIN EMRE DEME
Volkan Demirel, Emre Belözoğlu hakkında yorum yaparken Bugün Emre için, yani Emre hoca için. Emre diyorum yakın arkadaş olduğumuz için...' ifadelerini kullanınca Feyyaz Uçar araya girdi ve "Volkancığım bir daha sakın Emre deme. Ben bir kere Sergen dedim. Ondan beri Ali Rıza Sergen Yalçın diyorum" diyerek Demirel'i esprili şekilde uyardı.
Akşam