Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel, Başakşehir'in Beşiktaş 'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşma hakkında konuştu. Volkan Demirel, Turuncu-Lacivertlilerin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'na 'Emre' diye hitap edince Feyyaz Uçar'dan uyarı aldı. Feyyaz Uçar, Volkan Demirel'i esprili bir dille uyardı.

FEYYAZ UÇAR'DAN VOLKAN DEMİREL'E: BİR DAHA SAKIN EMRE DEME

Volkan Demirel, Emre Belözoğlu hakkında yorum yaparken Bugün Emre için, yani Emre hoca için. Emre diyorum yakın arkadaş olduğumuz için...' ifadelerini kullanınca Feyyaz Uçar araya girdi ve "Volkancığım bir daha sakın Emre deme. Ben bir kere Sergen dedim. Ondan beri Ali Rıza Sergen Yalçın diyorum" diyerek Demirel'i esprili şekilde uyardı.

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