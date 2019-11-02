Süper Lig’in 10. haftasında yarın karşılaşacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçı için Kayseri’de bulunan Fenerbahçe'de akşam yemeğinin ardından sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendi. Fenerbahçe'nin Yardımcı Antrenörü Volkan Demirel’in doğum günü, teknik heyet ve futbolcular tarafından kutlandı.

Fenerbahçe TV’ye kısa bir açıklama yapan Volkan Demirel, “Fenerbahçe’de 19 yıldır doğum günü kutluyorum, bunun 18’i futbolculuk yıllarımdaydı. İlk kez teknik heyet tarafında doğum günüm kutlandı. İnşallah sezon sonunda şampiyonluk pastasını da hep birlikte keseriz.” dedi.