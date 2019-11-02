Volkan Demirel'den şampiyonluk vurgusu

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Volkan Demirel'in doğum günü kutlandı. Demirel, arkadaşlarına kısa bir konuşma yaparak, " Fenerbahçe'de 19 yıldır doğum günü kutluyorum, bunun 18'i futbolculuk yıllarımdaydı. İlk kez teknik heyet tarafında doğum günüm kutlandı. İnşallah sezon sonunda şampiyonluk pastasını da hep birlikte keseriz." ifadelerini kullandı.

02 Kasım 2019, Cumartesi 21:36
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Volkan Demirel'den şampiyonluk vurgusu

Süper Lig’in 10. haftasında yarın karşılaşacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçı için Kayseri’de bulunan Fenerbahçe'de akşam yemeğinin ardından sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendi. Fenerbahçe'nin Yardımcı Antrenörü Volkan Demirel’in doğum günü, teknik heyet ve futbolcular tarafından kutlandı.

Fenerbahçe TV’ye kısa bir açıklama yapan Volkan Demirel, “Fenerbahçe’de 19 yıldır doğum günü kutluyorum, bunun 18’i futbolculuk yıllarımdaydı. İlk kez teknik heyet tarafında doğum günüm kutlandı. İnşallah sezon sonunda şampiyonluk pastasını da hep birlikte keseriz.” dedi.

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