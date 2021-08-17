Yayın kuruluş beIN Sports'ta yorumculuk yapan Fenerbahçe 'nin eski kalecisi Volkan Demirel, Giresunspor- Galatasaray maçında Marcao ile Kerem arasında yaşanan kavgayı yorumladı.

Demirel skandal olay ile ilgili Marcao'ya tepki gösterdi ve "Bu çocuk ne yaptı da depar atıyorsun, boksör gibi yumruk atıyorsun. Kerem, belki bu takımın geleceği, Marcao 2-3 yıllık bir adam. Bu hareketleri yapmanın önünü teknik ekibin bir an önce kesmesi lazım. Ben olsam Giresun'dan ülkesine gönderirim. Boks maçı gibi. Marcao bir sağ vuruyor, bir sol vuruyor. Çok yanlış bir hareket" ifadelerini kullandı.









"Yaptığının anlaşılabilir yanı yok"

Marcao’nun asla affedilmemesi gerektiğini savunan Demirel, "Yaptığının anlaşılabilir yanı yok. Giresun’dan direkt ülkesine yollamalı. 20 metre koşup gelip, Galatasaray’ın geleceği olacak bir oyuncuyu yumrukluyorsun" dedi.