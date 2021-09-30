Fenerbahçe 'nin eski kalecisi ve beIN Sports yorumcusu Volkan Demirel, Galatasaray kalecisi Fernando Muslera ile arasındaki özel ilişkiyi anlattı.

Uzun yıllar Fenerbahçe kalecisini koruduktan sonra bir süre sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenörlük yapan ve kulüpten ayrıldıktan sonra yayıncı kuruluş beIN Sports'ta yorumculuğa başlayan Volkan Demirel, Galatasaray kalecisi Fernando Muslera ile ilgili yorumlar yaptı.

"Muslera beğendiğim bir kaleciydi"

Demirel, Muslera ile eşlerinin de tanıştığını ve birbirlerine duydukları saygı nedeniyle güzel bir ilişki kurduklarını belirtti. Demirel, "Muslera ile karşılaştığımızda sahada birbirimize saygımız vardı, benim herkese saygım var zaten. Kalecilik mevkiisinden dolayı, biraz daha Muslera'yı takip ettiğimden dolayı beğendiğim bir kaleciydi" diye konuştu.









"Muslera'nın sıcaklığını hissettim"

Uruguaylı eldivenle aralarında iyi bir ilişki olduğunu söyleyen Demirel, "Uçak seyahatlerinde denk geldik, sıcaklığını içtenliğini hissettim. O da benden hissetti demekki ki devam ettik. Eşlerimiz konuştu, yine tatilde denk geldik bir kere daha. Aramızda güzel bir ilişki oluştu" dedi.

"Yabancı sıralamasında ilk 3'e koyarım"

Öte yandan Volkan Demirel, yabancı sıralaması yapması halinde Muslera'yı kaçıncı sıraya koyacağını da açıkladı. Demirel, "Birbirimize saygımız var. İnşallah uzun yıllar Galatasaray kalesini korur. Orada olmak ona çok yakışıyor. Yabancılar sıralamasına koyarsak Muslera'yı ilk 3'e koyarım" ifadesini kullandı.

Ajansspor







