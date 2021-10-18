Süper Lig 'in 9. haftasında Konyaspor 'u konuk eden Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sezon başında yediği hatalı goller sonrasında eleştiri oklarının hedefi haline gelen Muslera galibiyette önemli rol oyandı. Kurtarışlarıyla 3 puana katkı sağlayan Uruguaylı eldivene Volkan Demirel'den de övgü aldı.

"Galatasaray taraftarından rica ediyorum"

Maçın devre arasında yayıncı kuruluştaki programda değerlendirmelerde bulunan Volkan Demirel, Muslera'nın sarı kırmızılı camia için büyük bir değer olduğunu söyledi ve, "Muslera, Galatasaray için bir değerdir. Bu takımın kaptanıdır. Galatasaray bugün Muslera sayesinde üç puanı aldı. Galatasaray taraftarından rica ediyorum. Muslera'nın kıymetini bilin. Bazı eleştiriler oldu ama bugün olmasa sonuç farklı olurdu." diye konuştu.