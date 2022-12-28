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Volkan Demirel'den bir ilk! Fenerbahçe'ye karşı...

Yıllarca Fenerbahçe'nin kalesini koruyarak kaptanlığını yapan ve antrenörlüğe de Sarı-Lacivertliler'de başlayan Volkan Demirel dün akşam bir ilki yaşadı.

28 Aralık 2022, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Volkan Demirel'den bir ilk! Fenerbahçe'ye karşı...

Ligde son 2 maçta alınan yenilgi, Fenerbahçe 'de liderliğe mâl olmuştu. Hatayspor karşısına yeni bir seri başlatmak için çıkan Sarı-Lacivertliler taraftarı önünde rahat kazandı. Kanarya iki golün iptal edildiği, iki topun çizgiden çıktığı maçı dört golle kazandı. Kanarya'ya maç fazlasıyla liderliği getiren golleri; Joshua King, Michy Batshuayi, Serdar Dursun ve Gustavo Henrique attı.

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‘Bazen geri dönmek için gitmek gerekir’

17 yıl formasını giydikten sonra antrenörlüğe de Fenerbahçe’de başlayan Volkan Demirel, yardımcı hoca olarak geçirdiği iki sezonun ardından, ‘Bazen geri dönmek için gitmek gerekir’ diyerek Karagümrük’ün başına geçmişti. İstanbul ekibinde geçen sezon iki kez Fenerbahçe’ye rakip olan genç teknik adam her iki müsabakada da eski takımına boyun eğmemişti.

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Erken gollere çaresiz kaldı

3. kez Fenerbahçe’ye rakip olan Volkan Demirel, 1 puanda alıp ayağa kaldırdığı Hatayspor’la ise istediğini alamadı. Rakibin erken gollerine çaresiz kalan Demirel, sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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