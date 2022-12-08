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Volkan Demirel: "Yarın transferi açıklayacağız"

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel transferlere dair açıklamalarda bulundu.

08 Aralık 2022, Perşembe 15:36 Son Güncelleme:
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Volkan Demirel: 'Yarın transferi açıklayacağız'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayaspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, beIN Sports ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Kısa süre içinde bir transferin açıklanacağını söyleyen Demirel, "Yarın bir tane oyuncuyu açıklamayı planlıyoruz. Önümüzdeki süreçte de 1-2 oyuncu alabiliriz. Kadrodan gerçekten çok memnunum ancak ihtiyaçlarımızı karşılayacağız." dedi.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na da değinen Demirel, "Dünya Kupası'nda Fransa-İngiltere eşleşmesinin kazananı ile Brezilya'nın final oynayacağını düşünüyorum. Kazanan da fiziksel güçlerinden ötürü İngiltere yada Fransa olacaktır." diyerek favorisini açıkladı.




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