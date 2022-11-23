Hatayspor’un başına geçip takımı ateş hattından çıkaran Volkan Demirel, TFF’de devam eden Pro Lisans Kursu’na ziyarette bulundu.

Ekibiyle beraber, Pro Lisans kursiyerleriyle bir araya gelen genç teknik adam, futbolculuk döneminden tecrübelerinin yanı sıra antrenörlüğe geçiş dönemiyle ilgili de deneyimlerini aktardı.