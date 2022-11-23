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Volkan Demirel ve ekibi, Pro Lisans Eğitim Programı'na konuk oldu

Hatayspor’un başına geçip takımı ateş hattından çıkaran Volkan Demirel, TFF’de devam eden Pro Lisans Kursu’na ziyarette bulundu. Ekibiyle beraber, Pro Lisans kursiyerleriyle bir araya gelen genç teknik adam, futbolculuk döneminden tecrübelerinin yanı sıra antrenörlüğe geçiş dönemiyle ilgili de deneyimlerini aktardı.

23 Kasım 2022, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Volkan Demirel ve ekibi, Pro Lisans Eğitim Programı'na konuk oldu

Hatayspor’un başına geçip takımı ateş hattından çıkaran Volkan Demirel, TFF’de devam eden Pro Lisans Kursu’na ziyarette bulundu.

Ekibiyle beraber, Pro Lisans kursiyerleriyle bir araya gelen genç teknik adam, futbolculuk döneminden tecrübelerinin yanı sıra antrenörlüğe geçiş dönemiyle ilgili de deneyimlerini aktardı.

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