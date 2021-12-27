Volkan Demirel, tüm talihsizliklere rağmen tam not aldı

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'ün çiçeği burnunda teknik direktörü Volkan Demirel, İstanbul temsilcisindeki ilk 3 sınavında geçer not almayı başardı.

Francesco Farioli'nin takımdan ayrılmasının ardından VavaCars Fatih Karagümrük ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Volkan Demirel, teknik direktörlük macerasına başladığı yeni ekibiyle ilk maçında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı.

TAKIMI 9 KİŞİ KALDI

Göztepe galibiyetinin ardından efsanesi olduğu Fenerbahçe ile sahasında kozlarını paylaşan Volkan Demirel, 38. dakikadan itibaren 9 kişi oynadığı maçtan 1-1 eşitlikle ayrılmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Volkan Demirel son olarak ligin ilk yarısının son haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak devreyi mağlubiyet yüzü görmeden tamamladı. Volkan Demirel yönetiminde 3 maçta 5 puan toplayan VavaCars Fatih Karagümrük, 27 puanla 11. basamakta bulunuyor.

TALİHSİZLİKLER PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Kritik Fenerbahçe maçında 37. dakikada Burak Bekaroğlu ve 38. dakikada Caner Erkin'in kırmızı kart görmesiyle dev rakibi karşısında müsabakanın büyük bir bölümünü 9 kişi oynamak zorunda kalan Volkan Demirel yönetimindeki VavaCars Fatih Karagümrük, Aytemiz Alanyaspor maçında ise kadro sıkıntısı yaşadı.

KANAT OYUNCULARINI KAYBETTİ

İstanbul temsilcisinde bu sezon 17 lig maçında görev yapan kanat oyuncusu Ahmed Musa ve 15 lig mücadelesinde forma giyen bir diğer kanat oyuncusu Yann Karamoh, maç günü gelen açıklamanın ardından Koronavirüs şüphesi nedeniyle Aytemiz Alanyaspor karşısında süre alamadı.

VavaCars Fatih Karagümrük, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde Yann Karamoh'dan 3 gol 1 asist, Ahmed Musa'dan ise 1 gol 2 asistlik katkı almıştı.

BU SEZON SADECE 257 DAKİKA SÜRE ALMIŞTI

İdeal kadrosundan iki kanat oyuncusunu kaybederek Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde kadro değişikliğine gitmek zorunda kalan Volkan Demirel, bu sezon istikrarlı şekilde forma şansı bulamayan Tunay Torun'u sahaya sürdü.

Bu sezon yalnızca 10 Süper Lig maçında toplam 257 dakika süre alan Tunay Torun; Yeni Malatyaspor, Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Fenerbahçe maçlarında kadroya giremedi.

31 yaşındaki deneyimli futbolcu; Gaziantep FK, Beşiktaş , Yukatel Kayserispor, Galatasaray ve İttifak Holding Konyaspor mücadelelerinde ise kadroda olmasına rağmen süre bulamamıştı.

AHMET MUSA, EMRE MOR VE YANN KARAMOH İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

VavaCars Fatih Karagümrük'te Ahmed Musa, Emre Mor ve Yann Karamoh, gözlemlenen semptomlar sebebiyle maç kadrosuna alınmamıştı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı.

Oyuncularımız Ahmed Musa, Yann Karamoh ve Emre Mor'da gözlemlenen semptomlar sebebiyle, oyuncularımız tedbir amaçlı olarak Alanyaspor müsabakasının kadrosuna alınmamıştır.

FENERBAHÇE MAÇI SONRASINDA NELER DEDİ?

Fenerbahçe maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Volkan Demirel, kısa zamanda çok şeyi tecrübe ettiğini söylemişti

"Kısa zamanda yaşamak gereken tüm tecrübeleri yaşadım. Başımıza gelenlerden dolayı... Penaltı, 2 kırmızı kart.. Kırmızı kartın doğal olduğunu söylüyorlar. Caner, 'Herhangi bir kötü bir şeyim olmadı' dedi. Caner'in dediğine inanmak zorundayım. 1 hafta olacak. Formasyonlar, uzun süreli çalışmışsın veya dün gelmişsin... Hiç önemi yok. Önemli olan istemek, hissetmek ve bunu arkadaşlarınla paylaşmak. Benim ne kadar istediğimi onlara anlattım, onlar da beni anladılar. Belki bir 45 dakika daha oynasak gol yemezdik. Bazı şeylerin örneğini gösterdik diye düşünüyoruz. Savunma nasıl yapılır, 9 kişi nasıl oynanır, hepsini bugün özet bir şekilde göstermeye çalıştık. Benim için güzel bir tecrübe oldu. Benim için yoğun bir maçtı. Yenilmek ve yenmek futbolun içinde olan şeyler. Benim tek derdim, takıma kendimi ifade edebilmek. Çok kaliteli bir takıma sahibim. Herkese çok teşekkür ederim. Bugün Türkiye'ye takım olma yolunda bir gösteride bulunduk."

TEKNİK DİREKTÖRLÜK PROFİLİNİ NASIL TANIMLIYOR?

VavaCars Fatih Karagümrük'ün başına geçtikten sonra düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, kafasındaki teknik direktör modelini anlatmıştı.

"Ben duygularıyla yaşayan bir insanım. Duygunuz varsa eğer, başarı varsa gelecektir. İlk önceki hedefim oyuncularla o ilişkiyi başarmak. Çok hocayla çalıştım. Zico'yla çalıştım mesela. Zico'yu babam gibi görüyordum. Zico'yla çok teknik taktik çalışmadık. Ama öyle bir şefkat ve sevgi verdi ki sahaya çıktığımızda elimizden gelenin en iyisini yapıyorduk. En başarılı dönemimiz o dönemdi. Teknik taktiğe, düşünceye açığım. Ancak onlar bir yere kadar. Son zamanlarda futbolda eski karakterlerin olmadığını görüyoruz. Z kuşağı geliyor. Ama ben yaşadığım duyguları oyunculara aktarmaya çalışıyorum. Daha çok oyuncu, dokunma odaklı bir teknik direktörlük yaratacağımı düşünüyorum."

Kaynak: Hürriyet