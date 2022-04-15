Volkan Demirel, Trabzonspor'un kâbusu oldu!
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 33. haftasında lider Trabzonspor'a geçit vermedi, karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu maçın ardından İstanbul ekibinin teknik direktörü Volkan Demirel'le ilgili ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Hem futbolculuk hem de teknik adamlık kariyerinde Fırtına'ya karşı ligde 25 kez rakip olan Demirel hiç mağlubiyet yüzü görmedi!
2002-2019 yılları arasında Fenerbahçe kalesini koruyan ve Sarı-Lacivertliler'de kaptanlığa kadar yükselen Volkan Demirel adeta Trabzonspor 'un kabusu oldu... Bu akşam Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olarak Bordo-Mavililer'e rakip olan genç hoca, Fırtına'ya yine izin vermedi.
Kalecilik döneminde kurtarışlarıyla Trabzonspor'a geçit vermeyen Volkan Demirel bu akşam da teknik adam olarak taktikleriyle Trabzonspor'un olası galibiyetini önledi. Mücadele 1-1 bitti, karşılaşma sonunda ise başarılı hoca için ilginç bir istatistik ortaya çıktı.
Volkan Demirel hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'a tam 25 Süper Lig maçında rakip olurken, bu karşılaşmaların hiçbirinde mağlubiyet yüzü görmedi. Söz konusu maçlarda Demirel 14 galibiyet alırken, 11 kez de beraberlik yaşadı.