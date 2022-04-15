2002-2019 yılları arasında Fenerbahçe kalesini koruyan ve Sarı-Lacivertliler'de kaptanlığa kadar yükselen Volkan Demirel adeta Trabzonspor 'un kabusu oldu... Bu akşam Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olarak Bordo-Mavililer'e rakip olan genç hoca, Fırtına'ya yine izin vermedi.

Kalecilik döneminde kurtarışlarıyla Trabzonspor'a geçit vermeyen Volkan Demirel bu akşam da teknik adam olarak taktikleriyle Trabzonspor'un olası galibiyetini önledi. Mücadele 1-1 bitti, karşılaşma sonunda ise başarılı hoca için ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Volkan Demirel hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'a tam 25 Süper Lig maçında rakip olurken, bu karşılaşmaların hiçbirinde mağlubiyet yüzü görmedi. Söz konusu maçlarda Demirel 14 galibiyet alırken, 11 kez de beraberlik yaşadı.









İlgili Haberler Trabzonspor - VavaCars Fatih Karagümrük maçından notlar







