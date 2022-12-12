Volkan Demirel: Teknik direktörlük daha zevkli

Hatayspor'un başına geçtikten sonra takımı adeta şaha kaldıran Volkan Demirel, teknik direktörlük tercihi hakkında açıklamalarda bulundu.

Genç teknik adam, "Teknik direktörlüğü futbolculuktan daha çok seviyorum. Burası işin eğitici tarafı. Teknik direktörlük için bir sırrım yok. Ben ikili ilişkilere çok önem veriyorum. Hatay’da olmaktan dolayı çok mutluyum, burası bizim için bir avantaj" ifadelerini kullandı.

'Yabancı sınırı...'

Yabancı sınırını da değerlendiren Demirel, "Yabancı sınırı ile bir yere varamayız. Bizim sorunların temeline inmemiz lazım" yorumunu yaptı.

Fenerbahçe 'nin şu anki konumunda Jorge Jesus'un rolünün büyük olduğunu söyleyen Volkan Demirel, Altay Bayındır için de "Altay’a ’En iyisi sensin dedim.’ O da durumun farkında" dedi.