Volkan Demirel: Taktik bir yere kadar

Yarın yapılacak Galatasaray derbisi, futbolculuğu ve geleceğiyle ilgili konuşan Volkan Demirel tüm sorulara içtenlikle yanıt verdi. İşte Volkan Demirel’in konuşmalarından satırbaşları şöyle:

Özellikle F.Bahçe-G.Saray derbileri için bunu söylüyorum. Bu maçlarda teknik taktik önemli ama bir yere kadar. Bu maçlarda anlık durum ve psikoloji çok önemli. Sahaya çıktığında, çimlere baktığında, tribünlere baktığında hissettiklerin çok önemli ve belirleyici.

Hasan Şaş ile Kadıköy’de yaşanan olayda Hasan ağabeyin yanına giderek, ‘Yapma sen antrenörsün. Futbolcu değilsin. Böyle yaparak ortamı geriyorsun’ dedim. Benim şimdi futbolcuyken yaptığım gibi tribünlere gitmem doğru olmaz. Dolayısıyla futbolculuk defterini kapattık. Artık biz antrenörüz, teknik direktörüz.

Kulübede değil

Öte yandan henüz lisansı olmayan Volkan Demirel’in maçı nerede takip edeceği de merak konusu oldu. Türk Telekom Stadı’na bu sefer futbolcu olarak gitmeyecek olan Volkan Demirel antrenör lisansı olmadığı için maçı kulübeden izleyemeyecek. Ancak tribünden izlemesi de gerginliğe yol açabilir. Demirel, 1907 Derneği’ndeki konuşmasında derbiyi nerede izleyeceyle ilgili olarak, “Büyük ihtimalle soyunma odasında televizyondan izleyeceğim” dedi.

‘Kızıma küfür ettirmem’

Volkan Demirel, futbolculuk döneminde A Milli Takım’a vedasıyla ilgili de merak edilenlere açıklık getirdi. 2014 yılındaki Kazakistan maçında yaşananları anlatan Volkan Demirel, “Eşime küfür edildi. Evde eşimden özür diledim. Anneme küfür edildi. Ondan özür diledim bu edilen küfürler adına. Onlar belki alıştılar bu duruma ama yeni doğan kızıma küfür ettirmem” ifadelerini kullandı.

Dev takımları izleyecek

Volkan Demirel, antrenörlük konusunda kendisini geliştirmek istediğini ve bir Avrupa turuna çıkacağını anlattı. 38 yaşındaki teknik adam, Liverpool, Real Madrid, Bayern Münih ve Manchester City gibi birçok kulübü ziyaret edecek. Volkan Demirel, burada takımların yaptığı antrenmanları ve oynadığı sistemleri yerinde analiz edecek.

'Herkesle ilgileniyorum'

Kaleci Altay Bayındır’la ilgilenip ilgilenmediğiyle alakalı artan sorulara toplu bir cevap veren Volkan Demirel, kendisinin görev tanımının ‘kaleci antrenörlüğü’ olmadığını vurguladı. Demirel, yardımcı antrenörler arasında olduğunu belirtip, tüm takımla ilgilendiğini aktardı, “Ben kaleci antrenörü değilim. Altay’la da diğer isimler gibi ilgileniyorum ama ben yardımcı antrenörüm. Futbolcuyken 3-4 saat Samandıra’da kalır işimiz biterdi. Artık teknik adam olarak mesaimiz daha uzun. 9-10 saati bulan süreler kalıyoruz. Antrenmanlar, analizler ve diğer çalışmalar” dedi.

(Milliyet)