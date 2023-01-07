Volkan Demirel: “Pozisyonları değerlendiremedik'

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig 'in 18. hafta maçında evinde karşılaştığı Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan A. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.





Demirel, "Oyun olarak yine iyi oynadığımız, pozisyonlara daha organize olan, daha çok organize ataklarla kenarları kullanarak pozisyon bulan bir Hatayspor vardı. Onun karşısında uzaktan şutlarla, bir de bizim geriden oyun kurarken kaptırdığımız pozisyonlarla gol arayan bir Antalyaspor vardı ki maçın 60. dakikasından sonra zaten Antalyaspor'un değişikliklerinden ya da yapmış olduğu oyun tarzından 1 puana razı olduğunu görebildik. Biz ise tamamen oyunu isteyen, kazanmak için bütün hamlelerini yapmaya çalışan bir oyun oynamaya çalıştık. Ama dediğim gibi ben oyun olarak memnun olabilirim ama izleyenler, ya da Hataylılar skor olarak memnun olmayabilir. Çünkü 3 haftadır alınan Fenerbahçe mağlubiyeti ve 3 tane beraberliğimiz var" ifadelerini kullandı.

Demirel sözlerini şöyle noktaladı:

"Evet belki pozisyona giriyoruz. Baktığınızda belki 22-23 tane net pozisyonumuz var. Hem de yüzde 100'lük diyebileceğim. Kimisi yüzde 80'dir, yüzde 90'dır ama yüzde 50'lik payda daha fazla gol şansı olan pozisyonları değerlendiremiyorsunuz. Değerlendiremeyince de 1 puana maruz kalıyorsunuz. Ben 2 puanı kaybettiğimiz için üzgünüm. Şu an bu maçın 2 puanı, Ümraniye maçındaki 2 puan ve Giresun maçındaki 2 puan olsa konum olarak da, kafa olarak da çok daha rahat bir yerde oluruz. Ama futbol bu. Bu yüzden güzel. Biraz acısını çekeceğiz. Daha sonra da inşallah sefasını çekeriz."

HATAY (İHA)