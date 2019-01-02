Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Volkan Demirel, basın açıklaması yapacağını duyurdu.
Twitter hesabından açıklama yapan Volkan Demirel şunları yazdı:
Değerli basın mensupları,
3 Ocak Perşembe günü (yarın) saat 11.00’de, Fenerbahçe Spor Kulübü Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde bir basın açıklaması gerçekleştireceğim.
Bilgilerinize sunarım.
Volkan Demirel
Özür dileyecek!
Fanatik'in ulaştığı bilgiye göre Volkan Demirel, basın toplantısında özür dileyecek ve Sarı-lacivertliler'in kampına katılacak.
Yusuf Dursun