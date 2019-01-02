Volkan Demirel özür dileyecek!

Fenerbahçeli deneyimli file bekçisi Volkan Demirel, basın açıklaması yapacağını duyurdu. Volkan, özür dileyecek ve Sarı-lacivertliler'in kampına katılacak.

02 Ocak 2019, Çarşamba 18:38 Son Güncelleme:
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Volkan Demirel özür dileyecek!

Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Volkan Demirel, basın açıklaması yapacağını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Volkan Demirel şunları yazdı:

Değerli basın mensupları,

3 Ocak Perşembe günü (yarın) saat 11.00’de, Fenerbahçe Spor Kulübü Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde bir basın açıklaması gerçekleştireceğim. 

Bilgilerinize sunarım. 

Volkan Demirel

Özür dileyecek!

Fanatik'in ulaştığı bilgiye göre Volkan Demirel, basın toplantısında özür dileyecek ve Sarı-lacivertliler'in kampına katılacak.

Yusuf Dursun

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