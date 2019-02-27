Volkan Demirel: Oyundan çıkmak doğru olmazdı

Fenerbahçe’de Beşiktaş karşısındaki tarihi geri dönüş sonrası en çok merak edilen isimlerden biri de Volkan Demirel oldu. Sarı-lacivertlilerin kaptanı, maç başında sağ bacak üst adalesinden geçirdiği sakatlık sonrası 90 dakikada zor anlar yaşadı.

Volkan, takım arkadaşlarını da bir arada tutma adına fedakarlık yaparak çıkmayı aklına hiç getirmedi. Maç sonrasında sevincini paylaşan tecrübeli kalecinin, ayağının üstüne dahi basmakta zorlandığını anlatıp, “Bir süre denedim kendimi ancak arka arkaya goller gelince çıkmak doğru olmazdı. Hem skor olarak geri düşmüşken hem de takımı yalnız bırakamazdım. Bir de değişiklik hakkını boşuna harcamaya gerek yoktu. Çıkmayı düşünmedim bile” dediği öğrenildi. Volkan’ın 2012’de Süper Final’de Kadıköy’de 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisini de sakat sakat bitirdiğini de anımsattığı kaydedildi.

Devre arasında da skordan dolayı çok üzgün ve sinirli olan 37 yaşındaki file bekçisi, tedavisini bile hızlıca yaptırıp, takım arkadaşlarını motive etmeye çalıştı. İkinci yarıda takımının oyununu çok beğenen ve galibiyeti beklediğini aktaran Volkan’ın, “Neredeyse zaten 4-3 olacaktı, çok iyi oynadık. Kazansak çok güzel olurdu, bu sezon adına çok iyi olurdu” yorumunu yaptığı ifade edildi.

Maç sonunda da Volkan Demirel abartılı bir sevinç gösterisi istemedi, beraberlikten dolayı galibiyet tarzı bir sevinç yerine taraftara teşekkür etmenin daha doğru olduğunu hatırlattı.

(Milliyet)