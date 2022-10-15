Volkan Demirel: Kazanarak devam

Karagümrük ile karşılaşacak olan Hatayspor, çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Volkan Demirel kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını, ona göre de çalıştıklarını ve tek hedeflerinin yine 3 puan olduğunu söyledi.

Demirel, önemli olanın şu an için 3 puan olduğunu belirterek, "Daha önde oynayan, veya daha rakibin üçüncü bölgesine yayıldıktan sonra pas oyunlarıyla, set oyunlarıyla rakibe üstünlük kurmaya çalışan bir ekip olabiliriz. Ama şu an bizim derdimiz az gol yiyerek, maç kazanarak yolumuza devam etmek" şeklinde konuştu.