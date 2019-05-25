Volkan Demirel kararını verdi! Fenerbahçe olmzasa ABD!

Fenerbahçe’de Volkan Demirel belirsizliği sürüyor... Şimdiden kulübün efsane isimleri arasına giren 37 yaşındaki futbolcu için biri güçlü, diğeri daha zayıf iki ihtimal var. Sözleşmesi sona eren Volkan, ligin son haftasındaki Antalyaspor maçında yüksek ihtimalle sarı lacivertlilerle son 90 dakikasına çıkacak. As kaleci Harun Tekin’in Erzurum deplasmanında sarı kart görüp cezalı duruma düşmesi sonrası teknik direktör Ersun Yanal’ın Kadıköy’de formayı Volkan’a vereceği öğrenildi.

Boş sözleşmeye imza atmaya hazır

Fenerbahçe’den ayrılması durumunda birçok kulübün talip olması beklenen Volkan Demirel’in gözünün ise ABD’de olduğu gelen bilgiler arasında... Tecrübeli kalecinin çocuğunun eğitim hayatı sebebiyle MLS’de forma giymeye sıcak baktığı ve Fenerbahçe’de kalmazsa, teklifleri bu kritere göre değerlendireceği belirtildi. Ancak yıllardır formasını giydiği Fenerbahçe’ye sonuna kadar açık kapı bırakan tecrübeli kalecinin, sarı lacivertli kulüpte kalması yönünde gelecek olası bir teklifte boş sözleşmeye imza atmaya, futbolu burada bırakmaya hazır olduğu ifade edildi.

Avrupa'daki en sadık 7. oyuncu

Avrupa doğumlu aktif futbolcular arasından kulüplerine ‘en sadık’ olanlara bakıldığında Volkan’ın üst sıralarda olduğu görülüyor. 16 yıl, 9 aydır Fenerbahçe forması giyen tecrübeli file bekçisi bu alanda 7. sırada yer alıyor. Kartalspor altyapısından yetişen Volkan Demirel, 2002-2003 sezonundan itibaren Fenerbahçe’ye transfer olup kaptanlığa kadar yükseldi. Sarı lacivertli kaleci, bu sezon şu ana dek 15 maçta sahaya çıktı ve 19 gol yedi. Volkan Demirel 1 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi

Kaynak: Hürriyet