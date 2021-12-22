Volkan Demirel ilk kez Fenerbahçe karşısında

Volkan Demirel... 2000’li yıllarda Alex De Souza ile birlikte ‘ Fenerbahçe efsanesi’ denilen isimlerin başında geliyor. 2002’de Sarı- Lacivertliler’e imza atan Demirel, tam 17 sene kaleyi koruduktan sonra kulübe 2 yıl da antrenör olarak hizmet etti. Sezon başında ayrılan ve yayıncı kuruluştaki başarılı yorumlarıyla dikkat çeken 40 yaşındaki futbol adamı, Karagümrük’ün başına geçerek kariyerinde yepyeni bir adım attı. Volkan Demirel, bu akşam bir ilki yaşayarak efsanesi olduğu Fenerbahçe’ye karşı sahaya çıkacak. Üstelik en önemli kozlarından biri de kariyerinin 7 yılında Sarı- Lacivertli formayı giyen Caner Erkin olacak. Karagümrük galip gelmesi halinde puan tablosunda rakibini yakalayacak.





4-2-3-1’e dönüş

Fenerbahçe, bu karşılaşmaya sıkıntılı bir şekilde çıkıyor. Beşiktaş beraberliğinin ardından haftalardır konuşulan senaryo gerçekleşti ve Vitor Pereira’nın görevine son verildi. Kulüpte bir numaralı gündem maddesi yeni teknik direktörü belirlemek. Diğer yandan, üst sıralara tutunmaya çalışan Sarı- Lacivertliler için bu maçın kazanılması son derece önemli. Geçici olarak göreve gelen Zeki Murat Göle’nin bu akşam takımı sahaya 4-2-3-1 sistemiyle sürmesi bekleniyor.