Volkan Demirel için bir ilk

Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Karagümrük’te Demirel, “Doğduğum, büyüdüğüm; Fenerbahçeli Volkan olmama sebebiyet veren bir camiaya karşı, ilk defa büyüdüğüm evimde, rakip olacağım. İnşallah hem onlar adına hem de bizim adımıza güzel bir maç olur” dedi.

Kanarya’da 5 oyuncu yok

Ev sahibi Fenerbahçe ’de, Fatih Karagümrük karşısında 5 oyuncu forma giyemeyecek. Cezalı Mert Hakan Yandaş’ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Kim Min-Jae, Miguel Crespo ve Arda Güler, kadroda olamayacak. Sınırdakiler; Luiz Gustavo, Osayi Samuel ve Filip Novak ise kart görmeleri halinde son haftadaki Yeni Malatyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecekler.