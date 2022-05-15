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Volkan Demirel için bir ilk

Fatih Karagümrük’te ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Volkan Demirel, yıllarca kalesini koruduğu ve efsane haline geldiği Kadıköy’e, ilk kez rakip olarak çıkacak.

15 Mayıs 2022, Pazar 09:27 Son Güncelleme:
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Volkan Demirel için bir ilk

Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Karagümrük’te Demirel, “Doğduğum, büyüdüğüm; Fenerbahçeli Volkan olmama sebebiyet veren bir camiaya karşı, ilk defa büyüdüğüm evimde, rakip olacağım. İnşallah hem onlar adına hem de bizim adımıza güzel bir maç olur” dedi.

Kanarya’da 5 oyuncu yok

Ev sahibi Fenerbahçe ’de, Fatih Karagümrük karşısında 5 oyuncu forma giyemeyecek. Cezalı Mert Hakan Yandaş’ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Kim Min-Jae, Miguel Crespo ve Arda Güler, kadroda olamayacak. Sınırdakiler; Luiz Gustavo, Osayi Samuel ve Filip Novak ise kart görmeleri halinde son haftadaki Yeni Malatyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecekler.

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