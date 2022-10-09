Volkan Demirel: Hedefimize ulaştık

Maçın planladıkları gibi geliştiğini söyleyen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "İlk yarı Alanyaspor 'un topu kendi alanlarında iyi kullandığı için topu onlara verdik. Oyunu biraz onların istediği gibi oynamasına izin verdik açıkçası. Ama ikinci yarıdaki başlangıcımız ve 55, 60’ıncı dakikaya kadar golü bulana kadarki oyunumuz zaten planın ikinci hedefiydi. Bu hedefimize de ulaştık. Sonra da maçı korumak adına geri yaslanması da tamamen maçı kazanma duygusuylaydı. Ama planladığımız, uyguladığımız analizlere göre çıkartıp maçı yorumladığımız maçı kafamızda oynadığımız maçı açıkçası aynısını sahada oynayarak kazanmasını bildik. Sivas maçında da söyledim, bu maçta da söyledim. Kazanmak için ne gerekiyorsa ona uygun bir mücadele gösterecektik. Bugün de kazanan taraf biz olduk. O yüzden mutluyuz” diye konuştu.