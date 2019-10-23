Volkan Demirel: Hedefim teknik direktörlük

TFF’nin düzenlediği UEFA B Antrenör Kursu, Erzurum’da başladı. 12 gün sürecek eğitimde ders alanlar arasında Volkan Demirel’in yanı sıra Egemen Korkmaz, Serkan Balcı ve Ahmet Dursun gibi isimler var. Futbol hayatını noktalayarak Ersun Yanal’ın teknik ekibine katılan Volkan Demirel, kursta açıklamalarda bulundu.

‘Hizmet etme gururu’

Çiçeği burnunda antrenör, “Fenerbahçe’ye hizmet etmenin gururunu ileriye götürmek istiyorum. Hiç ara vermeden futbolculuktan antrenörlüğe geçmek benim için şans oldu. Bundan sonrası bana kalmış. Bu şansı en iyi şekilde devam ettirmek istiyorum” diye konuştu.

‘Volkan Demirel karakteri’

Volkan Demirel, gelecekle ilgili hedeflerini anlatarak, “Kaleci olduğum için herkes benim kaleci antrenörü olmamı bekliyor ancak benim hedefim tamamen teknik direktörlüğe doğru gidecek. Kaleci arkadaşlarıma her zaman yardımım, desteğim olacaktır ama benim hedefim teknik direktörlük. Kaleciyken nasıl bir Volkan Demirel karakteri çıkarttıysam, hocalık tarafında da bir Volkan Demirel karakteri çıkartmak istiyorum” ifadelerini kullandı.