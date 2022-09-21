Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Serkan Özbalta'nın ayrılığı sonrası Volkan Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sezon 6 lig maçında 1 puan alabilen Bordo Beyazlılar'da yaşanan teknik adam değişikliği sonrası, Volkan Demirel resmi sözleşmeye imza atarken sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Demirel, "Atakaş Hatayspor ile yeni bir yola çıktık. Başta Başkan Lütfü Savaş olmak üzere tüm yönetim kuruluna teşekkür ederim. Hatay halkının ve Hatay Spor camiasının desteği ile Hatayspor'un hak ettiği hedeflere ulaşması için çalışacağız" ifadelerine yer verdi.