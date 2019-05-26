Kartalspor’dan 2002 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan Volkan Demirel, 17 sene sonra bugün Sarı-Lacivertliler’deki son maçına çıkabilir. Bu sezon öncesinde takımda kalıp kalmayacağı son anda belli olan ve yönetimin sözleşmesini 1 yıl daha uzattığı Volkan, Harun Tekin’in kart cezalısı olduğu Antalya karşısında kaleye geçecek.

Sözleşmesi uzatılıp uzatılmayacağı belirsiz olan Volkan’la ilgili nasıl bir karar verileceği henüz netleşmedi. Ancak 37 yaşındaki oyuncunun, Kanarya’dan teklif yapılmaması durumunda futbol kariyerine nokta koymasına kesin gözüyle bakılıyor. Tecrübeli eldiven bu sezon 15 maçta oynadı ve 19 gol yedi.