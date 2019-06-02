Volkan Demirel Fenerbahçe'den çağrı bekliyor

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren kaptan Volkan Demirel de, diğer futbolcular gibi beklemeye geçti.

02 Haziran 2019, Pazar 06:01
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Volkan Demirel Fenerbahçe'den çağrı bekliyor

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren kaptan Volkan Demirel de, diğer futbolcular gibi beklemeye geçti. Teknik direktör Ersun Yanal’ın, “1 yıl daha kalsın. Takıma ağabeylik yapsın” önerisinde bulunduğu tecrübeli eldiven de, hocası ile aynı görüşte.

Yakın çevresine konuşan Volkan “Fenerbahçelilik benim yaşam tarzım. Ancak henüz 4. yıldızı göğsümüze takamadık. Kısaca ben Sarı-Lacivertli formaya hizmetimi henüz tamamlamadığımı düşünüyorum. Bu nedenle 1 yıl daha kalıp, başarıda pay sahibi olmak istiyorum” dediği öğrenildi.

Kaptan, Madrid’te olan sportif direktör Comolli’den çağrı bekliyor.

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