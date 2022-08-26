UEFA Konferans Avrupa Ligi’nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi’nde çekilen kuralarla belli oldu. Kura çekiminde Türkiye’den Medipol Başakşehir ve Sivasspor yer aldı. Kura çekimini Teknik Direktör Volkan Demirel ve 2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi final elçisi Vladimir Smicer gerçekleştirdi. Başakşehir A Grubu'nda Fiorentina, Hearts ve Riga ile eşleşirken, Sivasspor da G Grubu'nda Slavia Prag, CFR Cluj ve Balkani ile eşleşti.

Grup maçları, 8 Eylül'de başlayacak ve 3 Kasım'da sona erecek. Final maçı ise 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de takımlar, dörderli 8 grupta yer aldı. Grup birincileri, doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise UEFA Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

İlk kurası Başakşehir

Volkan Demirel ilk kurada Başakşehir'i çekti ve temsilcimiz A Grubu'nda yer aldı. Kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan Volkan Demirel'in sözleri ise dikkat çekti.

İşte Demirel'in o sözleri:

"Tüm takımlara başarılar. Kupanın hikayesi burada başladı. İstiyorum ki Başakşehir ve Sivasspor, kupayı ülkemize getirsin. Hayatımda en heyecanlandığım anlardan biri, güzel bir tecrübe oldu. Bundan sonra daha iyi kuralar çekebilirim diye düşünüyorum."

"2008 yılındaki Şampiyonlar Ligi serüvenimiz çok güzeldi. Her aklıma geldiğinde gurur duyuyorum. Sevilla maçında yaşadığım mutluluğu, bir de çocuğum olunca yaşamıştım. Harika günlerdi. Fenerbahçe 'de yaşadıklarımı her andığımda gururlanıyorum. Yaşadık, bitti."

"Jorge Jesus Dinamo Kiev'i istedi ve Kiev geldi. Dileriz ki bu sefer kazanan taraf Fenerbahçe olur ve hem Trabzonspor hem Fenerbahçe gruptan çıkıp Avrupa'da yollarına devam ederler"







