Volkan Demirel eldivenlerini asıyor!

16 yıldır sarı lacivertli formayı giyen tecrübeli eldivenin sezon başında 1 yıllık sözleşmesi uzatılmıştı. Fakat ligin ilk 5 haftası geride kaldığında Koeman ve Ali Koç ile problem yaşayan Volkan Demirel kadro dışı bırakılmıştı.

Cocu'nun gönderilmesi yerine Koeman'ın geldiği süre boyunca kadro dışı kalan futbolcu takımın yeni teknik direktörü Ersun Yanal'ın gelmesiyle yeniden umutlandı.

Volkan Demirel, yeni hoca Ersun Yanal'ın da kendisini kadroya dahil etmemesi durumunda eldivenlerini bırakmaya hazır...

Her ortamda Fenerbahçe'den başka bir takımda forma giymek istemediğini söyleyen tecrübeli eldiven için Amerika ve Almanya'dan çok ciddi teklifler olduğu iddia ediliyor.

Volkan Demirel kadro dışı kalmasının ardından çalışmalarına Fenerbahçe’nin Dereağzı’nda bulunan tesislerinde devam ediyor. (Hürriyet)

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