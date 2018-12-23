Volkan Demirel: Durumda değişiklik yok

Fenerbahçe'de 5 Ekim 2018 tarihinde takım arkadaşları Aatif ve Dirar ile kadro dışı bırakılan kaptan Volkan Demirel, Dereağzı'nda çalışmalarına devam ediyor. Takımda arka arkaya yaşanan Phillip Cocu, Erwin Koeman ve Ersun Yanal değişiklikleri sonrası sürekli olarak gözlerin döndüğü kadro dışı isimler için halen herhangi bir adım atılmadı.

Fenerbahçe'de 17. sezonunu geçiren Volkan Demirel de 2.5 aydan bu yana kadro dışı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Kariyerinde ilk kez böyle bir durum yaşayan Volkan, hem yönetim kısmından hem de Samandıra ekibinden şu ana kadar herhangi bir isimle görüşme yapmış değil.

İkinci yarı beklentisi

Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesiyle af konusu merak edilse de yine de somut bir sonuç alınmadı. Kadro dışı kaldığı günden bu yana çalışmalarını hiç aksatmayan, hatta bazı zamanlarda günde çift idman bile yapan tecrübeli kaleci Volkan, Dereağzı ekibiyle de çok uyumlu bir iletişim yakaladı.

Genç kalecilere yardım eden, antrenörlere zorluk çıkarmayan hatta çoğu zaman kendi programını hazırlayıp ekstra çalışan 37 yaşındaki eldiven, sorunsuz bir şekilde mesaisini yapıyor. Ancak hem Fenerbahçe'nin üst üste ligde aldığı kötü sonuçlar hem de kendi durumuyla alakalı bir gelişme olmamasına üzülen tecrübeli yıldız, sezonun ikinci yarısını bekliyor.

Yakın çevresine de konuyla ilgili düşüncelerini aktaran Volkan Demirel'in, 'Fenerbahçe benim kulübüm, ailem. Sorun çıkarmadan çalışmalarımı yaparım, ihtiyaç olduğu her anda göreve hazırım" dediği öğrenildi. Ancak şu ana kadar yönetim ve teknik heyetle görüşmediği de öğrenilen Volkan'ın, 'Henüz bir bilgi, mesaj ya da görüşme olmadı. Kadro dışı kaldığımızdan beri durum aynı. Biz çalışmalarımızı eksiksiz ve düzgün yapıyoruz. Ne görev varsa hazırız" cümlelerini kullandığı bildirildi.

Hayali F.Bahçe

Volkan Demirel, Fenerbahçe'de kadro dışı olmasına karşın umutsuzluğa kapılmıyor. 37 yaşındaki kaleci, jübilesini de sarı-lacivertlilerde yapmak istiyor. Türkiye'de başka bir kulüp düşünmeyen Volkan, yurt dışında ise gelebilecek olumlu tekliflere göre hareket etmeyi planlıyor. Volkan Demirel, Fenerbahçe'de futbolu bırakmayı hayal ediyor.

(Milliyet)