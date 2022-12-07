Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Karagümrük’ten ayrılan Burak Bekaroğlu ile anlaşma sağladı. Fatih Karagümrük’te geçtiğimiz sezon görev alan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’in İstanbul temsilcisinde Burak Bekaroğlu vazgeçilmezi olmuştu. Karagümrük’te beklediği şansı bulamayan başarılı oyuncu sezonun geri kalan kısmında Hatayspor forması giyecek.

Bordo-Beyazlılar’da Burak transferinin ardından gözler Fenerbahçe 'nin eski yıldızı Caner Erkin'e döndü. İşte detaylar...









SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Fatih Karagümrük'te Caner Erkin ile yollar ayrıldı. İstanbul ekibinin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Caner Erkin’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

LİGİN ASİST KRALI

İstanbul temsilcisinin 2021-2022 sezonunda kadrosuna kattığı Caner Erkin, bu sezon Karagümrük forması ile 12 müsabakaya çıktı. Oynadığı maçların hepsinde 90 dakika sahada kalan tecrübeli sol bek, toplam 1080 dakika forma giyerek Emiliano Viviano ve İbrahim Dresevic’ten sonra kırmızı-siyahlılarda en çok süre alan 3. oyuncu oldu. Tecrübeli oyuncu, söz konusu müsabakalarda 6 asistlik performansı ile Süper Lig’in asist krallığı sıralamasında zirvede bulunuyor. Erkin, sergilediği performans ve saha içindeki lider görüntüsü ile Andrea Pirlo’nun vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu. Alınan bu ayrılık kararı futbol kamuoyunda büyük sürpriz olarak yorumlandı.

BEŞİKTAŞ İDDİALARI

Caner'in karagümrük'le yollarını ayırmasının ardından Beşiktaş iddiaları gündeme geldi. Caner Erkin'in, Valerien Ismael'in ardından Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe gelen Şenol Güneş ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Siyah-Beyazlı takımda ikinci dönemine başlayan Güneş'in, Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadığı eski öğrencisini yanında görmek istediği iddia edildi.

G.SARAY DA DEVREDE

Caner Erkin'in sözleşmesinin feshedilmesi üzerine yerli statüsünde bulunması ve bonservis sorunu yaşanmaması adına Cim Bom, Caner Erkin'e rotasını çevirdi. Yönetim, tecrübeli bekle görüşüp şartları konuştuktan sonra Caner'in kararını vermesini bekleyecek.









GÜNEŞ AÇIKLADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Caner'i severim, iyi oyuncudur. Caner ile hiç görüşmedim. Zaten bu görüşmeyi benim yapmam doğru olmaz. Caner'e de sorabilirsiniz. Caner ile ilgili bir düşüncemiz yok, olsa da size söyleriz. Gündemde yok şu anda" dedi.

VOLKAN DEMİREL DEVREYE GİRDİ

Karagümrük’le yollarını ayıran deneyimli sol bekin de Hatayspor’la ciddi şekilde anılıyor. Şu anda bonservisi elinde olan oyuncuya çok sayıda talip olduğu ifade edilirken Volkan Demirel’in Caner’i de takımında görmeyi istediği belirtildi.

YURT DIŞI SEÇENEĞİ DE VAR

Hafta sonuna kadar durumu netleşecek olan Caner Erkin’in Hatayspor’a sıcak baktığı, ancak bazı yurt dışı seçeneklerini de değerlendirmek istediği gelen haberler arasında. Hatayspor, devre arasında kadrosunu güçlendirmek adına savunmanın göbeğine de bir takviye yapmayı planlıyor.





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