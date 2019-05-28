Volkan Demirel: Bu tepki hepimize

Sarı-lacivertli takımın kaptanı, bitiş düdüğüyle beraber hemen soyunma odasına yönelen takım arkadaşını yalnız bırakmak istemedi. Çok uzun zamandır yakın arkadaşı olan tecrübeli orta sahayı teselli eden Volkan, “Bozma moralini, sıkma canını. Hepimiz iyi niyetini ve mücadeleni biliyoruz. Sana yapılan bu tepki aslında hepimize” diyerek üzülmemesini söyledi.

Sezonun son maçında Antalyaspor’u 3-1 mağlup edip, 6. sıraya yükselen Fenerbahçe’de bütün gündem Mehmet Topal’a yapılan tepkiler oldu. Tecrübeli orta sahanın oyuna girdiği 68. dakikadan itibaren ıslıklama ve yuhalamalarla karşılaşması sonrası gerilim arttı.

Kadıköy’de yaşanan bu tablo maç sonunda devam etti. Yaşadığı tepkilerden dolayı büyük bir üzüntü yaşayan Mehmet Topal, Ersun Yanal’ın saha içinde alkışlatmasına karşın aldırmadan içeri gitmek istedi.

Yanına koştu!

Hızlıca çıkış tüneline yönelen Mehmet’in yanına hemen takım kaptanı Volkan Demirel gitti ve arkadaşına sarıldı.

Soyunma odasına Volkan ile beraber giden 33 yaşındaki futbolcu, hem sinir hem de hayal kırıklığı içerisindeydi.

Kaptan Volkan sarılarak soyunma odasına götürdüğü arkadaşını telkin etmek için uğraştı. Hem kaptan olarak hem de takım arkadaşı anlamında Mehmet Topal’ı çok seven tecrübeli kalecinin, “Bozma moralini, sıkma canını. Sana yapılan bu tepki hepimizedir aslında. Herkese daha önce oldu, bana da oldu. Herkes senin mücadeleni ve iyi niyetini biliyor, bu forma için yaptıklarını hepimiz biliyoruz” diyerek teselli ettiği bildirildi.

2012 yılından beri Fenerbahçe’de oynayan Mehmet Topal ile daha sonra teknik direktör Ersun Yanal da görüştü ve kendisine olan inancını anlattı. Bu takım için saha içi ve saha dışında çok önemli bir isim olduğu anımsatılan deneyimli yıldıza soyunma odasına moral aşılandı. Buna karşın oldukça mutsuz olan Mehmet Topal, sezonun son maçında bu tepkiyi hak etmediğini düşündü.

Fener’de 7 yıl oldu

Mehmet Topal tam 7 yıldır Fenerbahçe forması giyiyor. 2012-13 sezonu başında sarı-lacivertli takıma transfer olan Mehmet Topal, hem birçok sıkıntıyı yaşandı hem de önemli başarılarda ön plandaydı.

2013-14 sezonunda kazanılan şampiyonluk, 2012-13 sezonunda Avrupa Ligi’nde yarı final başarısı, 2013 Türkiye Kupası ve 2014’teki TFF Süper Kupa mutluluklarını gören Mehmet Topal, kaptanlığa kadar yükseldi. Bunun dışında 2014-15’teki otobüse yapılan kurşunlu saldırı, yine 2015 Ağustos ayı içerisinde kendi özel aracında yaşadığı kurşun sıkıntısı ve özellikle 3 Temmuz süreciyle yaşanan sıkıntılarda Mehmet, takıma hep sahip çıktı. Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in ayrıldığı dönemde sözleşme uzatmasıyla da dikkat çeken Mehmet, 7 yılda 298 maçta forma giydi.

Hocaların vazgeçilmezi

Fenerbahçe’de Mehmet Topal’ın son Antalyaspor maçında protesto edilmesinin yankıları sürüyor.Taraftarların tepkisini çeken Mehmet Topal buna karşın yıllardır teknik adamların bir numarası oldu. 2012’den beri Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Vitor Pereira, Advocaat, Cocu ve Koeman gibi isimler deneyimli futbolcuyu sürekli ilk 11’de oynattı.

Mevcut teknik heyet de taraftardan farklı düşünüyor. Ersun Yanal, öğrencisinden gelecek yıl da faydalanacak.

Mehmet’in tecrübesi, pozisyon bilgisi ve fiziksel özellikleri ile savunmanın önündeki performansından Ersun Yanal oldukça memnun. Şu anda da kulübün mevcut finansal durum içinde daha iyisini bulması da pek mümkün değil.

(Milliyet)